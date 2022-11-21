Артистка Оля Цибульская раскрыла, что во время первых взрывов 24 февраля она оказалась вдали от родителей и семьи брата.

Певица и ведущая Оля Цибульская вспомнила о начале войны и откровенно рассказала о том, как ее родители оказались в оккупации. В новом выпуске программы "Муз_Оборона" артистка раскрыла, что во время первых взрывов 24 февраля она оказалась вдали от родителей и семьи брата.

По словам артистки, ее родители находились в Ирпене, который российские войска быстро захватили. Мосты в Ирпень были взорваны, так что родители певицы оказались в оккупации, а помочь им не было возможности.

В то время, когда брат Оли Цибульской Сергей вместе с беременной женой находился в начале полномасштабного вторжения в Броварах. Там женщине пришлось рожать в подвале под звуки взрывов.

Певица с мужем и сыном прятались первые дни вторжения на паркинге возле своего дома. Но через несколько дней они решили покинуть убежище, ведь российские танки недалеко от них переехали гражданский автомобиль. Тогда семья бежала на Западную Украину.

"Это была самая сложная дорога в моей жизни, потому что автомобили с людьми расстреливали на ходу. Я этого так боялась, ведь в машине с нами был ребенок. В первую ночь не спали, я вообще в первый период не могла жить нормально, пока родителей не забрали в безопасное место", — вспомнила Оля Цибульская.

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