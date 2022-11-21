Популярная украинская певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич призналась, почему теперь непросто заниматься творчеством.

Популярная певица, артистка Злата Огневич, которая также запомнилась многим в роли второй «Холостячки» на романтичном проекте, продолжает рассказывать о себе в Инстаграм. В отличие от многих звездных коллег, артистка делится не только глянцевыми кадрами, но и простыми моментами с неловкими случайностями.

В этот раз Огневич честно показала, как приходится создавать новую композицию в условиях «как все» - без тепла и электричества. Частые отключения сильно усложняют работу, но артистка старается держаться:

«Мы все стерпим! Вернулась домой, света не было, генераторы не справились с таким количеством приборов. Это было очень сложно, но мы сделаем максимально все, чтобы зафиналить наше видео.

И все равно, даже при таких условиях моя команда очень круто поработала!» - добавляет Злата.

Также Злата рассказала о книгах, которые ей удалось прочитать между поездками и отсутствием желания вообще в целом что-то делать и учиться.

"Говорите, что не верите в случайности? Если бы Уинстон в нужное время не оказался там, где оказался, Британия прекратила бы существование. Мощный лидер с отличным чувством юмора. Обожаю!", — пишет Злата.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.