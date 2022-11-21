Хотя 20 ноября в Харькове было достаточно холодно, падал снег, но это не помешало Сергею Бабкину выступить под открытым небом.

Как сообщает Politeka.net, все эти месяцы семья Бабкиных жила в Германии. На днях певец Сергей Бабкин впервые приехал домой, чтобы встретиться с поклонниками, дать концерты и интервью. Он решился навестить родной Харьков и даже выступил посреди города. Видео с выступлением появилось на его странице в Instagram.

Хотя 20 ноября в Харькове было достаточно холодно, падал снег, но это не помешало Бабкину выступить под открытым небом. Артист собрал горожан возле памятника влюбленным. Там сыграл любимые песни, спел для харьковчан, которые за время полномасштабной войны увидели зверства, на которые способна россия.

Ко всему прочему, Сергей Бабкин встретился с отцом, который принципиально не хотел уезжать из города.

"Харьков! У нас получился такой крутой экспромт! Даже погода не помешала нам встретиться! И это тоже о несокрушимом Харькове! Благодарю вас, мои родные!" – написал Сергей Бабкин под видео.

В комментариях пользователи сети поблагодарили артиста за концерт и отметили, что были рады увидеть музыканта в Украине: "Ваша музыка - исцеляет души", "Сергий, ты как всегда ДУША", "Было так душевно", "Спасибо, хорошо что ты тут в Харькове!".

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