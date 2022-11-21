Настя Каменских отметила, что свобода – часть ДНК каждого украинца и сколько бы времени ни прошло, мы готовы бороться за нее снова и снова.

Как сообщает Politeka.net, Украина 21 ноября отмечает День Достоинства и Свободы, которые стали олицетворением борьбы граждан с политическими режимами в 2004 и 2013 годах. Украинская певица Настя Каменских в этот день написала слова поддержки и поразмышляла, насколько свобода важна для нас всех.



Настя Каменских отметила, что свобода – часть ДНК каждого украинца и сколько бы времени ни прошло, мы готовы бороться за нее снова и снова. Это доказали 8 месяцев войны.

"За последние почти 9 месяцев украинцы еще раз показали миру, насколько важна для них свобода и с каким достоинством они могут за нее бороться. Ибо невозможно отнять то, что есть часть тебя. У нас с вами невероятная страна, в которой живут такие же невероятные, достойные своей Родины люди. Потому я верю, что все будет хорошо. И в Украине снова воцарятся мир и согласие", - отметила Настя Каменских.

Кроме того артистка опубликовала личный снимок, на котором стоит в профиль, обернув вокруг плечей украинский флаг.

В комментариях украинцы отмечали, что верят в нашу победу. А также написали несколько комплиментов для певицы: "Воля для украинца превыше всего!", "Безумно красиво", "Дух свободы - это генетическое качество украинца".

Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.

Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.

Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.