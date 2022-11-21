Как сообщает Politeka.net, Украина 21 ноября отмечает День Достоинства и Свободы, которые стали олицетворением борьбы граждан с политическими режимами в 2004 и 2013 годах.
Украинцы призывают весь демократический мир поддержать их сопротивление российскому агрессору и повязывают желтые ленточки. Артистка Джамала присоединилась к флешмобу и обратилась к украинцам.
Певица Джамала опубликовала портретный снимок, на котором предстала в черном свитшоте, прикрепив к нему желтую ленточку. Кроме того, ее образ дополнила странная высокая шапка, похожая на кавказскую.
Повязав желтую ленточку к своей кофте, она присоединилась к инициативе и отдала почтение тем украинцам, которые находятся в оккупации, но продолжают вести сопротивление и не сдаются.
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"Достоинство и свобода – это об Украине и украинцах. Бесспорно. Мы с вами ежедневно боремся и боролись за свою свободу. Мы боремся за свободу слова, свободу на своих территориях и свободу жить в Украине. Мы постоянно работаем, каждый на своем месте делает все возможное ради нашей с вами победы", - отметила Джамала.
Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".
Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.
Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.