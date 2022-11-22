Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая на проекте получила милое прозвище "Зайка", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила необычное видео, в котором показала свой взгляд крупным планом.

На новом видео Юлия запечатлена в необычной атмосфере, она позирует в полупрозрачном черном наряде и буквально зачаровывает своим взглядом. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице аккуратный макияж с черными стрелками и пастельной помадой.

В подписи к публикации Бельченко написала: "Смотрю прямо в душу". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами: "Зайка, у тебя как всегда огонек в глазах", "Красавица", "Нереальная красавица", "Столь разных впечатлений вызывает Юля по этому видео, что в один десяток не уложится", "Эти глаза. Блестят от счастья. Красавица. Обнимаю тебя", "Какая красавица!", "Юлечка, вы сказочная красотка!", "Огонь", "Невероятная", "Красиво", "Не знаю, чем ты таким владеешь, но каждая встреча с тобой дарит приятные впечатления. Красивая", "Красота", "Пожалуй, влюблена!?", "Твоя красота заставляет сиять солнце!".

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