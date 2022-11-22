Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актриса поделилась мотивирующим видео со своей тренировки и написала о мотивации в подписи к нему.

Как видно на видео, Ксения занимается в зале и таскает железо, при этом сразу же можно увидеть результат – у нее потрясающий пресс. Перед камерой звезда пояивлась в узких темных лосинах и коротком топе, этот наряд только подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги. Волосы актрисы собраны в небрежный пучок, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Мишина написала: "Если я вам скажу, что только вы главная проблема в вашей жизни, вы поверите? Справитесь с собой – любая проблема станет только орешком в ваших руках. Проверьте". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию знаменитости: "Шикарная", "Красивая", "Красотка", "Интересное мнение", "Очень метко", "Ну огонь", "Это факт! Очень красивая формулировка истины!", "Спасибо за мотивацию".

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