Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила очаровательное видео со своей тренировки и пригласила фолловеров в свой марафон для похудения.

Как видно, на новом видео Марина запечатлена в светлой комнате у панорамного окна, она умостилась на коврике и начала выполнять упражнения. Перед камерой эксперт по похудению появилась в светлом наряде – узких лосинах и широкой короткой кофточке. Наряд только подчеркивает стройную фигуру Марины и то, с какой легкостью она выполняет упражнения.

В подписи к публикации Боржемская пригласила фолловеров в свой марафон и пообещала помочь с похудением: "Что произойдет 5 декабря? Ваша жизнь может измениться. Я очень люблю уверенных людей, осознающих свою красоту и силу. Приглашаю вас в мою программу, чтобы мы вместе смогли добиться тех изменений, которые подойдут именно вам. Старт 5 декабря. Пишите: "Хочу худеть" в директ или ставьте + в комментариях, и я пришлю условия. Сделайте шаг к себе, и я вам в этом помогу".

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