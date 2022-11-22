Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала милое фото и обратилась к украинцам по поводу Дня Достоинства и Свободы.

На новом снимке Катя запечатлена в интересной локации и при полном параде. Перед камерой она появилась в светлом свитере с интересным рисунком и прикрепленной желтой ленточкой. Ее волосы распущены в красивой укладке, а на ее лице яркий макияж и едва заметная улыбка.

В подписи к публикации Осадчая написала: "Желтая лента – символ сопротивления русской оккупации. Как бы нас ни хотели разъединить, как бы оккупанты не заставляли украинцев отрекаться от своего, вся наша поддержка, мысли и слезы о наших людях в оккупации, которые продолжат бороться, рискуя жизнью. Сегодня день Достоинства и Свободы и мы связываем желтую ленту в поддержку наших самых родных незнакомцев. Держитесь родные, мы скоро снова будем вместе!".

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