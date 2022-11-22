На своей странице в Instagram модельер решил разобрать неактуальные модели шапок зимой 2022-2023 и объяснил, чем их заменить.

Во-первых, неоновые оттенки очень сложные, а потому быстро надоедают. Их стоит заменить на шапки натуральных и базовых тонов. Такие аксессуары остаются актуальными несколько сезонов. Главное – минимум украшений и деталей.

Меховой помпон простит любой образ и практически никогда не выглядит уместно и актуально (разве что на горнолыжном склоне). Их Андре Тан советует заменить на шапки-ушанки: они круто смотрятся с актуальными сейчас дубленками и пуховиками, а также с куртками и пальто. Выбирайте объемные модели базовых оттенков, чтобы получить максимальное количество сочетаний.

Шапки с крупными надписями и рисунками — настоящий пережиток прошлого. Сейчас, чем проще аксессуар, тем более дорого и стильно он смотрится. Если монохромный головной убор для вас слишком скучный, присмотритесь к шапкам с логотипом бренда. Лучше, если это будут не очень крупные надписи базовых цветов.

Слишком сложные разноцветные головные уборы перетягивают на себя все внимание. Если простые шапки бини вам надоели, то присмотритесь к балаклавам. Этот аксессуар в моде уже несколько сезонов. Любой лук благодаря балаклаве или капоре тут же становится ярче.

Массивные головные уборы из шерсти крупной вязки стали настоящей хитярой пару сезонов назад. Но сейчас, как советует Андре Тан, лучше заменить их на меховую панаму. Меховые панамы могут быть бежевого, белого и черного оттенков, или же выполнены в пастельных и ярких тонах. Комбинируйте с объемным пальто.

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