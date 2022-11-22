Украинская певица Оля Полякова едва не покинула шоу «Танцы со звездами» в Грузии, даже не выйдя в эфир.

Все обстоятельства складывались так, что Полякова на съемки очередного выпуска не успевала. О своих неприятностях в пути певица рассказала на своей Инстаграм-странице.

«После «Голосу країни» я сразу села в машину и уехала в Кишинев. Но тревоги и комендантский час сделали так, что я опоздала на самолет. Но о чудо! Самолет в Кишиневе задержали. Я так была счастлива, села в аэропорту, уже позавтракала и ту мне говорят, что он еще задерживается на час и поэтому в Турции я уже не успеваю на свой самолет», - рассказала Полякова.

По ее словам, других вариантов, кроме долететь до Стамбула, а от туда отправиться Тбилиси, не было. Артистка позвонила по телефону продюсерам шоу и рассказала о своих злоключениях.

«А они говорят: «Ну что ж, записывай прощальное видео. Будешь прощаться со всеми», - рассказала Полякова.

И все же чудо произошло. Пока непонятно, каким образом, но певица попала на съемки и вышла на паркет в образе Солохи. Полякова призналась судьям, что она «зашла тяжеловато» и объяснила, что на репетиции был всего один день из-за съемок «Голоса» и она едва успела доехать из Киева в Тбилиси.

В результате Оля Полякова и Макс Ежов в четвертом эфире грузинских «Танцев» получили всего 16 баллов за квикстеп под Верку Сердючку. Это один из самых низких результатов эфира, но они все же остались в проекте.

Напомним, Полякова отреагировала на победительницу "Голосу країни".

Также сообщалось, что Полякова до слез довела Астафьеву новым постом.

Кроме того, Politeka писала, что Оля Полякова спела на украинском, сменив образ "Королевы ночи".