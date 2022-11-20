Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала несподівані кадри в компанії звільненого з полону Героя "Азовсталі" Михайла Діанова.

"Я дуже пишаюся кожним, хто долучився до благодійної ініціативи «Разом нас мільйони. Протезування для Незламних» і зробив свій внесок у лікування наших військових. За три тижні разом з благодійниками ми зібрали понад 2 мільйони гривень - значну суму, яка пришвидшить протезування українських захисників, що втратили кінцівки під час виконання службового обов'язку", — розповіла Оля Полякова.

Співачка окремо подякувала легендарному оборонцю Маріуполя Михайлу Діанову за те, що він зробив і продовжує робити для України. Його сума пожертви склала рекордні 1 мільйон 700 тисяч гривень.

"Це просто фантастично!", — наголосила Ольга.

На публікацію відреагувала співачка Даша Астаф'єва, написавши в коментарях: "Читаю і реву… яка ти Цяця❤️".

Шанувальники в коментарях також підтримали Полякову: "Мурашки по шкірі. У нас найсильніша країна і найкращі люди❤️", "Які молодці! І видно, як Михайлу приємна увага з боку Олі Полякової! Оленько, молодець, що звертаєте увагу і робите добро".

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