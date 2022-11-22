Шеф-повар колумбийского происхождения живет и работает в Украине уже 13 лет, за это время он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству и стал настоящим патриотом.

На этот раз Эктор обратился к поклонникам на своей новой странице в Instagram, потому что основную заблокировали за правду о войне рф против Украины и жесткую позицию по отношению к российским оккупантам. По случаю Дня Достоинства и Свободы, который отмечали 21 ноября, Хименес-Браво эмоционально рассказал, как ему живется в Украине.

"Всегда говорю всем своим знакомым иностранцам, как верю в Украину. Всегда отстаиваю так, будто я сам родился где-то в Житомирской области, и пас гусей в 9 лет) Каждый день живу в ценностях, что с молоком впитывают маленькие украинцы от матери. Справедливость, гордость, зажигательность, простота, откровенность, открытость, душевность... и достоинство", — пишет звезда "Мастер Шеф".

"Для вас эти слова, возможно, звучат как нечто обыденное - все 11 классов слышали их в стихах народных писателей. Но для меня, как иностранца, который видел много народов и жил во многих странах - это важный набор качеств, о которых я маленьким читал в комиксах, и играл с братом в супергероев", - подчеркнул Эктор и добавил, что счастлив жить среди украинцев.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.