Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения рф активно гастролирует по Украине и за границей, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.

В этот раз на своей странице в Instagram Олег Скрипка поделился неожиданными кадрами своей поездки на Закарпатье.

"Уважаемые дорогие!) Я сейчас нахожусь на виноградниках, это Береговский район, Малая Гора урочище. Это Траминер, белый виноград, идущий на белое вино. Слава Богу, я и концерты здесь поиграл и приехал на виноградники. Здесь надо ухаживать, много работы еще нет, но уже нужно готовить виноград к обрезке. Листья уже упали, будут морозы и виноград нужно обрезать", - рассказывает музыкант.

"Друзья, война войной, но страна должна жить, песни должны звучать и вино должно делаться, тем более, друзья, скоро будем с вами праздновать Победу, а как же праздновать Победу без хорошего вина. Я убежден, что будет хорошее вино, поэтому, что следующий год обещает быть очень солнечным 🌞", - подчеркнул лидер "Вопли Видоплясова".

Олег Скрипка запланировал на ноябрь благотворительный тур по городам Западной Украины, но обстрелы оккупантами критической инфраструктуры срывают планы. Ранее музыканту пришлось перенести на следующий год концерты во Львове, Луцке, Ровно, Тернополе и Хмельницком.

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