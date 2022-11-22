Оля Цибульская только недавно рассекретила мужа, с которым она в отношениях уже 20 лет. Избранником артистки оказался бизнесмен Сергей Грисюк. Они начали встречаться еще со школы, когда учились в 10 классе.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала забавное видео, в котором ревновала своего любимого к другой женщине в магазине, а теперь целый день его пилит, постоянно перекривляя "Добрый день!", мешая мужчине работать, есть и спать.

"Когда какая-то ку@ва поздоровалась с ним в магазине и ты до сих пор не можешь забыть", — шутит Цибульская.

Поклонницы в комментариях к видео оценили юмор певицы и поддержали ее:

"Ой не могу 😂 трижды пересмотрела, ну тютя в тютю 🔥 я вообще, если чуть-чуть не в настроении, люблю всех кривлять, а когда еще такое... То тушите свет...😂";

"Ахаха, слава Богу уже переросла этот этап, но раньше так и было";

"немного перестарались";

"Была такая 😂 Сейчас помудрела (или состарилась)";

"скучная женщина - горе в семье";

"Блин, какие же вы классные😂 троллить любимого в течение дня – лучший антистресс)))";

"Вспомнила, как когда я здороваюсь, то женщины так смотрят, будто хотят убить… Ну, по этикету первым здоровается мужчина, наверное, что-то в этом есть".

Напомним, Оля Цибульская рассказала, почему отважилась показать мужа впервые за 20 лет.

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