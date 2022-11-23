Известные российские комики и КВН-щики Сергей Писаренко и Евгений Никишин, которые более 10 лет участвовали в украинских юмористических шоу, вернулись в россию.

Как отмечают «Гроші», Писаренко и Никишин снова гастролируют по территории россии.

«За это украинские шоу разорвали с ними контракты. Причина такого поступка вполне очевидна, если послушать их высказывания за последние годы - они полностью пропитаны кремлевскими наративами. Просто комики решили усидеть на двух стульях и во время войны зарабатывать и там, и там», - отмечают авторы сюжета.

Напомним, ранее артист «Дизель Шоу» Евгений Сморыгин рассказал, что его коллеги покинули коллектив после того, поскольку не высказали свою проукраинскую позицию. По его словам, они написали друг другу письма в рабочем чате по поводу происходящих в Украине событий, что и поставило точку в их сотрудничестве.

«Война обнажает и расставляет все приоритеты. Здесь нужно определиться уже на сто процентов – ты за кого? Необходимо иметь одну позицию. К сожалению, ребята не смогли официально высказать проукраинскую позицию», - сказал белорус Сморыгин, недавно сдавший экзамен по украинскому языку для получения гражданства.

Артист также подчеркнул, что без украинской позиции и без осуждения войны ни один артист, вероятно, не сможет работать в Украине.

Примечательно, что после 24 февраля Писаренко еще какое-то время проживал со своей семьей под Киевом и даже показывал поклонникам, что произошло с его домом после обстрелов.

«Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из-под Киева в Таллинн. И все время думал: "А может зря? Наш поселок в стороне. Может пронести". Не пронесло"», - говорил тогда Писаренко, показывая разрушенный дом.

Никишин сразу же уехал в россию к родне.

Обсуждая изгнание Писаренко и Никишина с украинского телевидения, украинцы пишут, что не простят артистов, которые пытались занять удобную позицию и шутят, что новым номером для дуэта Никишина и Писаренко станет сюжет, когда им вручат повестки.

«Мы не простим никогда и не забудем никогда всех, кто занимал "удобную " позицию. Мы хотим хоть со скорбью, но не пряча глаза смотреть тем, кто потерял родственников на этой войне»,

«Когда Лирник вел шоу на СТС и с россиянам в Форт Боярд ездил, его позиция уже была ясна. Как и этих гастролёров - они параллельно с дизелями участвовали в передачах на России-1. И тут вопрос к нашим телеканалам зачем они давали им такую возможность в Украине и сделали ли выводы на будущее», «Печально, что они оказались такими безхребетными. В принципе, КВНщики раньше были бунтарями, но в РФ всех поставили в стойло»,

«Не ожидал этого от них. Думал, что они НАШИ! А так предали...», «Представляю, как приезжают они на россию, а им повестки вручают. Вот это был бы номер для дуэта!», «Ты прав писаренко. Дизель шоу продолжится, но только без тебя», «Кажется сильные мужественные мужчины, а оказались слабаками и трусами. Пожалуйста, не пускайте их больше в страну!».

Напомним, белорус Сморыгин откровенно рассказал о жизни в Украине и гражданстве.

Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" дал совет россиянам после начала мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что Танкович из "Дизель Шоу" послал друзей из россии, которые несли полный бред об украинцах.