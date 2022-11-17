Евгений Сморыгин отметил, что полномасштабная война в Украине должна была расставить приоритеты и побудить определиться с позицией.

Российские артисты Сергей Писаренко и Евгений Никишин, выступавшие в юмористическом шоу "Дизель Шоу", покинули команду и уехали в россию. Об этом рассказал в интервью для "КП в Украине" экс-коллега артистов беларус Евгений Сморыгин, который, в отличие от них, сейчас получает украинское гражданство.

По словам Евгения Сморыгина, они не смогли выразить четкую антивоенную позицию, поэтому с коллективом в Украине путинистам пришлось попрощаться. Следует заметить, что россияне с "Дизель Шоу", по словам Сморыгина, разошлись "временно".

"Мы написали друг другу открытые письма в нашей группе, без скандалов, без истерик, спокойно выразили нашу позицию. Они, к сожалению, выразить проукраинскую не могут. Так что спокойно временно разошлись", – сказал актер беларуского происхождения.

Евгений Сморыгин также отметил, что полномасштабная война в Украине должна была расставить приоритеты и побудить определиться с позицией. Однако коллектив "Дизель Шоу" пытается понять коллег, оправдывая молчаливую поддержку геноцида украинцев наличием семей в рф.

"К сожалению, ребята не смогли официально высказать проукраинскую позицию. Наверное, как людей их можно понять, у них там семьи. Мы уважаем друг друга, дружим, но без украинской позиции и без осуждения войны ни один артист, скорее всего, не сможет работать в Украине", – добавил комик.

Напомним, что артист "Дизель шоу" Дмитрий Танкович прокомментировал гастрольный круиз в рф бывших коллег.

Как сообщала Politeka, Танкович из "Дизель шоу" дал совет россиянам после начала мобилизации.

Также Politeka писала, что Танкович из "Дизель Шоу" послал друзей из рф, которые несли полный бред об украинцах.



