Взрослая дочь бывшей жены Потапа Ирины Горовой Наташка Горовая, которая недавно вступила в брак по мусульманским традициям своего возлюбленного, часто делится со своей аудиторией яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила кадры из спортзала, на которых показала свою тренировку и сверкнула фигурой.

Как видно, на новых фотографиях Наташка запечатлена среди тренажеров, похоже, она занималась в полном одиночестве. Перед камерой девушка появилась в черном наряде – лосинах и двух разных кофточках. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на лице нет макияжа, только довольный вид.

В подписи к публикации Горовая-младшая написала: "Мечта интроверта #232 – заниматься одной в спортзале". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото Наташки: "Класс", "Это реально кайф, и ты", "Прекрасно выглядишь, огонь", "Красотка", "Обожаю", "Откуда топ на третьем фото?".

Отметим, ранее продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая поделилась радостными новостями – ее дочь Наташа вышла замуж. Знаменитость призналась, что любимый Натальи из Ливана. Поэтому обручились влюбленные в другой стране. О том, что ее дочь теперь жена – Горовая узнала не сразу, дочь рассказали только потом, когда мама уже смогла эвакуироваться из Украины. В общем, любимый Натальи – мусульманин. Поэтому для его родителей было важно, чтобы они женились на их семейных традициях. Сама же дочь Горовой мусульманство не принимала.

Напомним, "Держитесь, родные": Осадчая надрывно обратилась к украинцам, которые сейчас в оккупации.

Как сообщала Politeka, "Я вам помогу": Боржемская из "Зважені та щасливі" показала упражнения для похудения, видео.

Также Politeka писала, что "Этот сезон…": Зарицкая из KAZKA рассказала о сложностях и финале "Голосу країни".