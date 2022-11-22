Актриса Настя Короткая высмеяла старую крылатую фразу о том, что детей заводят, чтобы "было кому в старости воды принести".

Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Андрея Беднякова - Настя Короткая сейчас живет со старшей дочкой Ксенией и новорожденным Остапом в США. Актриса на своей странице в Instagram высмеяла старую крылатую фразу о том, что детей заводят, чтобы "было кому в старости воды принести".

"Я же правильно все понимаю, я каждый день фигачу на своих деток, чтобы они мне в старости стакан водички принесли?! На самом деле не надо мне водички, мне нужно двухэтажная избушка у моря)) а тогда уже можно и стаканчик водички тяпнуть))) Так люблю этих двоих чуть-чуть задыхаюсь, и в прямом и переносном смысле", - с юмором написала Настя Короткая.

На кадрах жена Андрея Беднякова и его дети гуляют по улице, младший ребенок пары находится спереди, а старшая девочка цепляется за спину Насти.

Пользователи сети в комментариях посмеялись над доводами Насти: "Счастливая мама!! Самые лучшие малыши на свете", "В домике у моря нужен бокальчик вина", "Прекрасная семья!", "Два маленьких счастья. Пусть в вашей прекрасной семье всегда будет любовь, счастье и мир".

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.