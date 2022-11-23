Участница девятого сезона шоу «Холостяк» и супруга его главного героя Никиты Добрынина наконец достигла того веса, о котором мечтала.

По словам Даши, сейчас ее вес даже меньше, чем был до беременности.

«С первого дня жизни Льва по сей день это больше, чем 30 килограммов. Сейчас я вешу 52», - призналась Квиткова в интервью ЖВЛ.

По словам Даши, секрет ее стройности абсолютно прост и стандартен – это спорт и правильное питание. При чем во время войны на тренировки она сознательно начала ходить чаще.

«Я весь это негатив, который во мне был, выплескивается в зале», - сообщила Квиткова.

Кроме того, супруга экс-«Холостяка» Добрынина получила консультации у многих врачей и сдала множество анализов.

«Как оказалось, я не могу есть мясо и рыбу, и вот сейчас мы с моим эндокринологом около трех недель пытаемся не есть этих продуктов. И я никогда не чувствовала себя так легко», - рассказала Даша.

Девушка говорит, что сейчас она принимает себя такой, какой она есть и не обращает внимание на критику от посторонних. Раньше, признается Даша, она реагировала на негативные комментарии.

«А сейчас мне просто всё равно. Сейчас я себя воспринимаю такой, какой я являюсь», - рассказала Даша Квиткова.

Напомним, Квиткова также рассказала, что спасло ее брак с Добрыниным и почему вообще в их семье произошел кризис.

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