Популярна співачка, телеведуча та кума Михайла Хоми (Дзідзьо) Ольга Цибульська насмішила кадрами ревнощів до свого чоловіка.

Оля Цибульська лише нещодавно розсекретила свого чоловіка, з яким вона в стосунках уже 20 років. Обранцем артистки виявився бізнесмен Сергій Грисюк. Вони почали зустрічатися ще зі школи, коли навчалися в 10-му класі.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кумедне відео, в якому приревнувала свого коханого до іншої жінки в магазині, а тепер цілий день його пиляє, постійно перекривляючи "Добрий день!", заважаючи чоловікові працювати, їсти та спати.

"Коли якась ку@ва привіталась з ним в магазині і ти досі не можеш забути", — жартує Цибульська.

Шанувальниці в коментарях до відео оцінили гумор співачки та підтримали її:

"Ой не можу 😂 тричі передивилася, ну тютя в тютю 🔥 я взагалі, якщо трохи не в настрої, люблю всіх кривляти, а коли ще таке... То тушіть світло...😂";

"Ахаха, слава Богу вже переросла цей етап, але раніше так і було";

"Трохи перестаралися";

"Була така 😂 Зараз помудріла (чи постаріла)";

"Нудна жінка - горе в сім’ї";

"Блін, які ж ви класні😂 тролити коханого протягом дня - найкращий антистрес)))";

"Згадала, як коли я вітаюся, то жінки так дивляться, ніби хочуть вбити… Ну, за етикетом першим вітається чоловік, напевно, щось в цьому є".

Нагадаємо, Оля Цибульська розповіла, чому наважилася показати чоловіка вперше за 20 років.

Як Politeka повідомляла, чоловік Цибульської заговорив про її стосунки з Дзідзьо.

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