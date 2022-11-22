Оля Цибульська лише нещодавно розсекретила свого чоловіка, з яким вона в стосунках уже 20 років. Обранцем артистки виявився бізнесмен Сергій Грисюк. Вони почали зустрічатися ще зі школи, коли навчалися в 10-му класі.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кумедне відео, в якому приревнувала свого коханого до іншої жінки в магазині, а тепер цілий день його пиляє, постійно перекривляючи "Добрий день!", заважаючи чоловікові працювати, їсти та спати.
"Коли якась ку@ва привіталась з ним в магазині і ти досі не можеш забути", — жартує Цибульська.
Шанувальниці в коментарях до відео оцінили гумор співачки та підтримали її:
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"Ой не можу 😂 тричі передивилася, ну тютя в тютю 🔥 я взагалі, якщо трохи не в настрої, люблю всіх кривляти, а коли ще таке... То тушіть світло...😂";
"Ахаха, слава Богу вже переросла цей етап, але раніше так і було";
"Трохи перестаралися";
"Була така 😂 Зараз помудріла (чи постаріла)";
"Нудна жінка - горе в сім’ї";
"Блін, які ж ви класні😂 тролити коханого протягом дня - найкращий антистрес)))";
"Згадала, як коли я вітаюся, то жінки так дивляться, ніби хочуть вбити… Ну, за етикетом першим вітається чоловік, напевно, щось в цьому є".
Нагадаємо, Оля Цибульська розповіла, чому наважилася показати чоловіка вперше за 20 років.
Як Politeka повідомляла, чоловік Цибульської заговорив про її стосунки з Дзідзьо.
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