Актриса Настя Коротка висміяла стару крилату фразу про те, що дітей заводять, щоб "було кому на старості води принести".

Як повідомляє Politeka.net, дружина українського телеведучого Андрія Бєднякова - Настя Коротка зараз живе зі старшою донькою Ксенією та новонародженим Остапом у США. Актриса на своїй сторінці в Instagram висміяла стару крилату фразу про те, що дітей заводять, щоб "було кому на старості води принести".

"Я ж правильно все розумію, я щодня фігачу на своїх діток, щоб вони мені на старості склянку водички принесли?! Насправді не треба мені водички, мені потрібно двоповерхова хатинка біля моря)) а тоді вже можна і стаканчик водички тяпнути))) Так люблю цих двох трохи задихаюся, і в прямому і переносному значенні", - з гумором написала Настя Коротка.

На кадрах дружина Андрія Беєднякова та його діти гуляють вулицею, молодша дитина пари знаходиться спереду, а старша дівчинка чіпляється за спину Насті.

Користувачі мережі в коментарях посміялися з доводів Насті: "Щаслива мама!! Найкращі малюки на світі", "У будиночку біля моря потрібен келих вина", "Прекрасна родина!", "Два маленьких щастя. Нехай у вашій прекрасній родині завжди буде кохання , щастя та світ".

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