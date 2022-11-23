Украинская певица Алина Паш осознала свою ошибку и больше всего в этой скандальной истории жалеет не себя.

Так, в интервью «Палає» Паш рассказала, что мама просила ее удалисть фотографию, которую она сделала в Москве на Красной площади. Но девушка не слушала.

«Говорю: "Мама, ты не понимаешь, это мой стейтмент. Я с этой "Киев-кофточкой" стою – это где-то мой флаг, красно-черный, сине-желтый. Мама: "Это никто не поймет", – вспомнила певица об этом разговоре.

По ее словам, когда разразился скандал, ей было жаль родных и друзей.

«Больше всего мне в этой истории жалко моих родственников и друзей, которые просто наблюдали и ничего не могли сделать», - рассказала Паш.

Артистка наивно полагала, что украинцы поймут это фото и его посыл, но впоследствии стало понятно, что этого не будет.

Напомним, о визите Алины Паш в россию и в оккупированный Крым стало известно после Национального отбора на Евровидение-2022.

Тогда было решено, что Украину на конкурсе будет представлять Паш.

Однако выяснилось, что Алина попала в Крым незаконно. Грянул скандал, и от участия в Евровидения артистку отстранили.

Также сообщалось, кто в этом году будет бороться за право участвовать в Евровидении-2023 от Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что Алина Паш обратила внимание на подопечную Потапа.