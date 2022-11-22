Популярная российская певица украинского происхождения Ани Лорак, которая с начала полномасштабного российского вторжения никакая не выразила свою гражданскую позицию и на несколько месяцев пропала из информационного пространства, снова вышла на связь с поклонниками.

В своем Instagram звезда опубликовала видео, в котором рассказала "куда пропала" и "почему молчала". Однако, как оказалось, ничего нового она не сказала – все о том же, о любви и пении.

"Привет, мои любимые, привет, мои дорогие. Многие спрашивают, где я. Я здесь, я с вами. Я знаю, что вы скучали, и я тоже очень скучаю по вам. Много хочется сказать, но мне не хочется быть использованной ни кем и ничем. Возможно это была и есть причина моего молчания. С самого детства я всегда хотела петь и нести любовь. Любовь – это все, что нам нужно, каждому из нас", - сказала Лорак в своем видео. К слову, записано это видео на прогулке в какой-то теплой стране.

Надо сказать, что это обращение еще больше взбесило украинцев, которые начали выражать свое мнение о певице в комментариях: "Можно удалить комментарии, но совесть не удалишь", "В родной твой город Черновцы прилетают русские ракеты, а она жопой виляет в раше", "Да она уже на хрен не нужна в Украине. И за границей. Вопрос в другом, что скоро она и в россии не будет нужна", "А про Украину ничего не хочется сказать?", "Лживая, двуличная. Почему ты не делилась мыслями и чувствами, когда началась война в Украине. А суржик черновицкий от тебя никуда не делся. Бродячая и никому не нужная".

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