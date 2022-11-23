В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил новое видеообращение.

"Приветствую Вас, дорогие, надеюсь все живые, здоровые! У вас все в порядке, Вы и Ваши родные целые и в безопасности. Приблизительно девять месяцев мы находимся в этой ужасной войне и хочу с Вами поделиться своими состояниями и впечатлениями. Наверное, я думаю, мы самый тяжелый период сейчас проживаем, холодно, нас морят холодом, нас морят этими мирными переговорами, но я думаю, что нас уже не испугать. Мы настолько внутренне тверды и закалены, что мы легко пройдем этот самый трудный период, в который мы с Вами сейчас живем. И у нас есть вера и есть убеждение, что мы победим", - подчеркнул Олег Скрипка.

Лидер «Вопли Видоплясова» также дал совет, чем украинцам следует заняться.

"Наши предки подарили нам такое ноу-хау, это Рождество. И кстати, дорогие друзья, я всем предлагаю готовиться к Рождеству, каким образом – нужно задумывать наши желания, а желания мы знаем у нас какие. Но давайте желания такие не касаемо кого-то крушить, жечь, а по отношению к нам, по процветанию, по миру, расцвету, перестройке, победе внутренней, безусловно, и потом внешней, и готовим колядки, серьезно готовимся к Рождеству. И я думаю, это очень будет актуально. Всем хорошего настроения и силы внутреннего духа!", – пожелал Скрипка.

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