Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав закулисье модной съемки.

Как видно, Анна решила показать все этапы "эволюции" модных фотосессий. Так, на первом фото она запечатлена при полном параде, на ней светлая кофточка, волосы аккуратно уложены, а на лице красивый макияж. На второй фотографии Аня снята под струями дождя, она в черном соблазнительном наряде, а ее волосы мокрые и растрепанные. И на третьей фотографии модель позирует уже в машина, она тепло одета и с полотенцем на голове.

В подписи к публикации Неплях написала: "Эволюция сегодняшней съемки". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию модели, засыпая ее комплиментами: "Поджог", "Это бомба! Очень красиво!", "Не могу дождаться!", "Красотка", "Огонь", "Звезда", "Последняя фотка очень жизненная", "Красивая", "Какая красивая".

Напомним, "Держитесь, родные": Осадчая надрывно обратилась к украинцам, которые сейчас в оккупации.

Как сообщала Politeka, "Я вам помогу": Боржемская из "Зважені та щасливі" показала упражнения для похудения, видео.

Также Politeka писала, что "Этот сезон…": Зарицкая из KAZKA рассказала о сложностях и финале "Голосу країни".