Известный украинский дизайнер Андре Тан теперь много времени проводит наедине с собой, без телефона и интернета.

На своей странице в Instagram модельер решил поделиться теми вещами, которые он осознал за время отключений света в последние недели.

Во-первых, по мнению Андре Тана, нет никакой пользы в том, чтобы искать признание и славу.

"Я могу вам с уверенностью сказать, что никто из людей, которых вы видите с экранов телевизоров, не ставил своей целью стать знаменитым. Я тоже, собственно, не исключение. Они стали таковыми благодаря собственному труду и развитию. Настоящая красота поступков в самих поступках, а не в том, что о них скажут другие", - убежден дизайнер.

Второе откровение звезды – проблемы рождаются в голове.

"Несчастными нас делают не сами проблемы, а наше к ним отношение. Здесь все как с отключениями света: сначала нервировало, а потом я нашел в этом свой личный дзен. Вы владеете своим восприятием, но не происходящими с вами событиями", — подчеркнул Андре Тан.





"Зло причиняет нам боль только тогда, когда мы отвечаем на него. Мы не контролируем поступки других людей, равно как и события вокруг нас. Злые поступки набирают ударную силу только тогда, когда мы позволяем им это сделать. Отвечая на зло злом, мы не помогаем никому: ни себе, ни человеку, который нас оскорбил. Только передаем "эстафету зла" нашему окружению", - добавил он.

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