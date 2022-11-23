Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина и его концертный директор Снежана Бабкина, которая родила троих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала очаровательное фото, а в подписи к нему рассказала о своем новом марафоне.

На новой фотографии Снежана запечатлена в темной загадочной обстановке. Перед камерой она пояивлась в черном бархатном платье с открытыми плечами, которое подчеркнуло подтянутую фигуру. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице аккуратный макияж и загадочное выражение.

В подписи к публикации Бабкина написала: "Всем привет! Уже в это воскресенье 27 ноября. Стартует мой самый любимый и действенный Марафон "ПРЕОБРАЖЕНИЕ". Продолжительность 21 день. Цель – уменьшить тревожность, нервозность, агрессию, раздражение внутри себя. Улучшить здоровье физическое и психическое. Повысить уровень радости, доверия, удачи! Никакой воды! Только действенные практики! Я и мои эксперты (МУЖЧИНЫ) сделаем все возможное, чтобы помочь вам в это непростое время. У нас уже собралась большая группа. Чем больше нас, тем лучше! Потому что коллективная энергия – это большая сила, способная в разы ускорять желаемые результаты! Сегодня последний день минимальной оплаты за Марафон. Завтра цена растет! Успей присоединиться к нам! Мы ждем именно тебя!".

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