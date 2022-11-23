Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался в жизни и творчестве, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал видео, которое является фрагментом из клипа, и пригласил поклонников на первый с начала войны концерт в Киеве.

В коротком видео Melovin показал фрагмент клипа на песню "Таємний знак", которую спел в дуэте с певицей SOWA. В этой видеоработе артист примерял необычный образ с ярким макияжем и прической-каре.

В подписи к публикации Костя написал: "Киев! Жду тебя 18 декабря, в канун дня Святого Николая, чтобы почувствовать и, хотя бы на несколько часов погрузиться в атмосферу праздника. Это для тебя Таємний Знак".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию исполнителя: "Мел, великолепная песня и очаровательно красивый клип, только что его снова просмотрела, пейзажи невероятные", "В ожидании", "Такая чистая и светлая музыка!", "С нетерпением жду этого концерта!", "Можно ли пройти по билету, который был на 11 апреля?", "Какая хорошая песня, Мел, люблю очень сильно твой голос", "Солнышко, люблю тебя!", "С билетом нет проблем, только с приездом, но это такое", "В этом клипе снялись твои друзья. Увековечил не только в сердце, но еще и в своем творчестве".

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