Цього разу на свої сторінці в Instagram артист розмістив нове відеозвернення.

"Вітаю Вас, дорогенькі, сподіваюсь всі живі, здорові! У вас все в порядку, Ви і Ваші рідні цілі і в безпеці. Приблизно дев‘ять місяців ми знаходимося в цій жахливій війні і хочу з Вами поділитися своїми станами та враженнями. Напевне, я думаю, ми найтяжчий період зараз проживаємо, холодно, нас морять холодом, нас морять цими мирними перемовинами, але я думаю, що нас вже не злякати. Ми настільки внутрішньо тверді і загартовані, що ми легко пройдем цей найтяжчий період, в який ми з Вами зараз живемо. І у нас є віра і є переконання, що ми переможемо", — наголосив Олег Скрипка.

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"Наші предки подарували нам таке ноу-хау, це Різдво. І до речі, дорогі друзі, я всім пропоную готуватися до Різдва, яким чином - треба замислювати наші бажання, а бажання ми знаємо у нас які. Але давайте бажання такі не стосовно когось трощити, палити, а стосовно нас, стосовно процвітання, стосовно миру, розквіту, розбудови, перемоги внутрішньої, безумовно, і потім зовнішньої, і готуємо колядки, серйозно готуємось до Різдва. І я думаю, це дуже дуже буде актуально. Всім гарного настрою і сили внутрішнього духу!", — побажав Скрипка.

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