Как пишет Politeka.net, София Ротару - украинская певица, которая ранее получила звание Национальной легенды Украины. Довольно редко Ротару показывает в Инстаграм личные кадры и общается с фанами, однако в этот раз было исключение.

В этот раз в Инстаграм Ротару напомнила о гибели своего мужа в 2002 году. С того момента прошло 20 лет, певица представила новый кадр, на котором показала, как пришла почтить память супруга

Так, на фото можно увидеть могильную плиту народного артиста Украины Анатолия Евдокименко.

«20 лет», — кратко прокомментировала фото София Ротару. Отметим, мужчина скончался двадцать лет назад от инсульта, был любящим супругом и режиссером-постановщиком всех ее концертных программ.

Напомним, ранее в интервью Rostyslove Production Бобул заявил, что Ротару для поддержки Украины достаточно просто оставаться в стране. Софию Михайловну за ее аполитическую позицию он не осуждает.

"Людям такого состава может иногда одного присутствия достаточно, зачем говорить? "Я здесь, я в Украине, я с вами. Я оттуда уехала. Все. Народ мой – украинский, страна моя – Украина". Этого может достаточно быть. Я думаю, что будет многое еще сказано. Очень многое", – считает певец.

Напомним, ранее стало известно, что сын российского певца и музыканта Игоря Талькова получил повестку.

Также сообщалось, что София Ротару опубликовала страшные фото с места ракетного обстрела в центре Киева.

Кроме того, Politeka.net писала, что песни Аллы Пугачевой начали отменять в россии.