Відомі російські коміки та КВК-щики Сергій Писаренко та Євген Нікишин, які понад 10 років брали участь в українських гумористичних шоу, повернулися до Росії.

Як відзначають «Гроші», Писаренко та Нікишин знову гастролюють територією росії.

"За це українські шоу розірвали з ними контракти. Причина такого вчинку цілком очевидна, якщо послухати їхні висловлювання за останні роки – вони повністю просякнуті кремлівськими нарративами. Просто коміки вирішили всидіти на двох стільцях та під час війни заробляти і там, і там", - зазначають автори сюжету.

Нагадаємо, раніше артист «Дизель Шоу» Євген Сморигін розповів, що його колеги покинули колектив після того, як не висловили свою проукраїнську позицію. За його словами, вони написали один одному листи в робочому чаті з приводу подій, що відбуваються в Україні, що й поставило крапку в їхній співпраці.

«Війна оголює та розставляє всі пріоритети. Тут треба визначитися вже на сто відсотків – ти за кого? Потрібно мати одну позицію. На жаль, хлопці не змогли офіційно висловити проукраїнську позицію», - сказав білорус Сморигін, який нещодавно склав іспит з української мови для отримання громадянства.

Артист також наголосив, що без української позиції та без засудження війни жоден артист, ймовірно, не зможе працювати в Україні.

Примітно, що після 24 лютого Писаренко ще якийсь час мешкав зі своєю родиною під Києвом і навіть показував шанувальникам, що сталося з його будинком після обстрілу.

«Через кілька днів після початку війни вивіз свою родину з-під Києва до Таллінна. І весь час думав: "А може даремно? Наше селище осторонь. Може пронести". Не пронесло», - казав тоді Писаренко, показуючи зруйнований будинок.

Нікишин одразу ж поїхав до Росії до рідні.

Обговорюючи вигнання Писаренка та Нікишина з українського телебачення, українці пишуть, що не пробачать артистам, які намагалися зайняти зручну позицію та жартують, що новим номером для дуету Нікишина та Писаренка стане сюжет, коли їм вручать повістки.

«Ми не пробачимо ніколи і не забудемо ніколи всіх, хто займав "зручну" позицію. Ми хочемо хоч зі скорботою, але не ховаючи очі дивитися тим, хто втратив родичів на цій війні»,

«Коли Лірник вів шоу на СТС і з росіянам у Форт Боярд їздив, його позиція вже була зрозумілою. Як і цих гастролерів – вони паралельно з дизелями брали участь у передачах на Росії-1. І тут питання до наших телеканалів навіщо вони давали їм таку можливість в Україні і чи зробили висновки на майбутнє», «Сумно, що вони виявилися такими безхребетними. У принципі, КВНщики раніше були бунтарями, але в РФ усіх поставили в стійло»,

«Не чекав на це від них. Думав, що вони НАШІ! А так зрадили...», «Уявляю, як вони приїжджають на росію, а їм повістки вручають. Ось це був би номер для дуету!», «Ти маєш рацію писаренко. Дизель шоу продовжиться, але тільки без тебе», «Здається сильні мужні чоловіки, а виявилися слабаками та трусами. Будь ласка, не пускайте їх у країну!».

Нагадаємо, білорус Сморигін відверто розповів про життя в Україні та громадянство.

Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель шоу" дав пораду росіянам після початку мобілізації.

Крім того, Politeka.net писала, що Танкович із "Дизель Шоу" послав друзів з росії, які несли повну маячню про українців.