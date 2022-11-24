Во время встречи жена ведущего Владимира Остапчука предстала в ярком ансамбле с леопардовым принтом, состоявшим из коротенького топа и широких брюк.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк решила развеяться от грустных мыслей и снова укатила в Европу. Как оказалось там она планирует зимовать, а потом снова вернется в Украину. Во время своего пребывания в Вене она пришла на танцевальные занятия. Кадрами с мужчиной-красавчиком, Кристина поделилась в Instagram-Stories.

Она призналась, что перерыв в танцах у нее был около 10 месяцев. Но теперь Кристина Горняк решила вернуться к любимым занятиям. Сложно начинать с новым партнером, но нотариус уверена, что у них все получиться.

Для занятий в танцевальной студии жена ведущего Владимира Остапчука выбрала яркий ансамбль в леопардовый принт, который состоял из коротенького топа и широких брюк. Ее партнером оказался статный высокий брюнет со щетиной на лице.

"Кайфонула от души сегодня... Не поверите, но вот именно в танцевальном зале я стеснительная, да еще с новым партнером. Но танцы - это чистый кайф. Поэтому ж пошли вместе, если что-то снимаем - покажу... Вот не знаю, но для меня танцы - это супер крутое время и воспоминания из детства по которым я очень грущу", - рассказала Кристина Горняк.

Напомним, что жена Остапчука внезапно заговорила о знакомстве с мужчинами.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука решила развеяться от грустных мыслей и поспешила на долгожданную встречу.

Также Politeka писала, что жена Остапчука после слухов о разводе заговорила о деньгах и втором мужчине.