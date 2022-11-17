Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила розвіятися від сумних думок і знову поїхала до Європи. Як виявилося, там вона планує зимувати, а потім знову повернеться в Україну. Під час свого перебування у Відні вона вирішила зустрітися з особливою для неї людиною. Деталями Христина поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Зокрема Христина Горняк вирішила зустрітися з подругою, яку не бачила вже 15 років. Разом вони виступали в одному танцювальному колективі, їздили на конкурси разом і навіть навчалися в одній школі, щоб бути ближчими один до одного. Але їх розлучила дурна суперечка.
"Ось уявіть, ми бачилися щодня, коли я переїхала до Києва. Після наших пар ми зустрічалися і обов'язково кудись разом ходили. І тут, коли нам було по 20 років, ми посварилися і перестали спілкуватися. Але найголовніше - ніхто з нас не пам'ятає причин цього", - зізналася Христина Горняк.
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Дружина Остапчука додала, що всі ці роки їй було дуже сумно, що вони посварилися та загубилися – Христина навіть не знала, де її подруга та як вона. Але кілька років тому, їй у директ надійшло кілька повідомлень, які вона поспішила відкрити.
"Повідомлення таке: "Привіт, ось я тебе знайшла". Я бачу фото та інше якесь прізвище. Відкриваю і бачу... моя Таня", - згадала Горняк.
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