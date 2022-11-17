Дружина Володимира Остапчука додала, що всі ці роки їй було дуже сумно, що вони посварилися та загубилися.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила розвіятися від сумних думок і знову поїхала до Європи. Як виявилося, там вона планує зимувати, а потім знову повернеться в Україну. Під час свого перебування у Відні вона вирішила зустрітися з особливою для неї людиною. Деталями Христина поділилася на своїй сторінці в Instagram.



Зокрема Христина Горняк вирішила зустрітися з подругою, яку не бачила вже 15 років. Разом вони виступали в одному танцювальному колективі, їздили на конкурси разом і навіть навчалися в одній школі, щоб бути ближчими один до одного. Але їх розлучила дурна суперечка.

"Ось уявіть, ми бачилися щодня, коли я переїхала до Києва. Після наших пар ми зустрічалися і обов'язково кудись разом ходили. І тут, коли нам було по 20 років, ми посварилися і перестали спілкуватися. Але найголовніше - ніхто з нас не пам'ятає причин цього", - зізналася Христина Горняк.

Дружина Остапчука додала, що всі ці роки їй було дуже сумно, що вони посварилися та загубилися – Христина навіть не знала, де її подруга та як вона. Але кілька років тому, їй у директ надійшло кілька повідомлень, які вона поспішила відкрити.

"Повідомлення таке: "Привіт, ось я тебе знайшла". Я бачу фото та інше якесь прізвище. Відкриваю і бачу... моя Таня", - згадала Горняк.

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