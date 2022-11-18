Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила розвіятися від сумних думок і знову поїхала до Європи. Поки вона у Відні, їй захотілося поспілкуватися з користувачами мережі та відповісти на їхні запитання. Особистим вона поділилася на своїй сторінці у Instagram-stories.
Під час бесіди з підписниками Христина Горняк зізналася, що вона належить до тих жінок, які першими знайомляться із чоловіками.
"Якщо мені захочеться, то я легко можу завести розмову з чоловіком, який мені сподобався. Навіть написати можу перша, якщо мені сильно захочеться. Я взагалі не звертаю уваги на ті установки, які кажуть, що має бути так, а не інакше.". Але також треба відчувати, що якщо ви ініціатор, то стільки це триматиметься на ваших перших кроках", - зазначила дружина ведучого Володимира Остапчука.
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Христина Горняк також зізналася, що її бачать, як сильну жінку, але насправді це не зовсім так. Вона додала, що не хоче, щоб її іделізували, адже Христина далеко не така – для багатьох – жінка шкідлива та нестерпна.
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