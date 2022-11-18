Під час бесіди з підписниками Христина Горняк зізналася, що вона належить до тих жінок, які першими знайомляться із чоловіками.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила розвіятися від сумних думок і знову поїхала до Європи. Поки вона у Відні, їй захотілося поспілкуватися з користувачами мережі та відповісти на їхні запитання. Особистим вона поділилася на своїй сторінці у Instagram-stories.

Під час бесіди з підписниками Христина Горняк зізналася, що вона належить до тих жінок, які першими знайомляться із чоловіками.

"Якщо мені захочеться, то я легко можу завести розмову з чоловіком, який мені сподобався. Навіть написати можу перша, якщо мені сильно захочеться. Я взагалі не звертаю уваги на ті установки, які кажуть, що має бути так, а не інакше.". Але також треба відчувати, що якщо ви ініціатор, то стільки це триматиметься на ваших перших кроках", - зазначила дружина ведучого Володимира Остапчука.

Христина Горняк також зізналася, що її бачать, як сильну жінку, але насправді це не зовсім так. Вона додала, що не хоче, щоб її іделізували, адже Христина далеко не така – для багатьох – жінка шкідлива та нестерпна.

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