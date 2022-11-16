Друга дружина телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", різко відреагувала на питання про гроші.

Як повідомляє Politeka.net , після новини про офіційне розлучення телеведучий Володимир Остапчук та Крістіна Гірняк поспішили заявити, що коментарів не даватимуть. Таким чином, ніхто з них не підтвердив і не відкинув чутки.

Щоб підтримувати якусь популярність, Крістіна у свою чергу робить різкі висловлювання та відповідає на різні запитання. Цього разу не обійшлося без явних випадів.

У Гірняк поцікавилися, на які кошти вона живе тепер, адже он-лайн не працює:

"Не готова була розповідати, але добре, ви мене змусили: йому 85, у нього велика спадщина, і він добре мене містить. Ось чекаю, коли він на мене заповіт напише. Красень він, правда ж?

Сподіваюся, хоч би з гумором у вас все ок, бо з кордонами не дуже. І якщо що, я все своє доросле життя працюю, працювала і працюватиму", - написала вона.

Раніше Гірняк завершила всі свої справи у Києві та вирішила виїхати за кордон. Як виявилося, дружина Володимира Остапчука збирається зимувати в Австрії.

"Я в себе одне, і життя в мене одне, тому я вибираю себе зберігати і зберегти. Поки мені ок так спробувати трохи побути в спокійному емоційному стані, наскільки це можливо. Війна і так внесла багато змін у життя кожного з нас, але хто , як не я, допоможу собі ... І я ось відчуваю, що перезимувати мені треба так, а далі буде видно!

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