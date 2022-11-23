Молодая гимнастка, победительница одного из сезонов «Холостяка» Даша Ульянова продолжает активно вести Инстаграм и старается поддерживать интерес к своей жизни. В этот раз девушка заговорила о важной составляющей своей подготовки к выходу из дома.

«Наверное, так приходит старость. 🤣🤣 Счастью нет предела, ведь наконец-то пришел мой отпариватель для одежды. Глажка всегда у меня занимает кучу времени и нервов, поэтому я давно была в поисках нормального отпаривателя – чтобы качественный и не за все деньги мира. 😌» - пишет Ульянова.

В сети сразу запротестовали – девушка довольно молода и говорить о возрасте не к месту: «Вам до старости еще очень далеко; Должна была так держать; Хозяюшка!! Такая милая девушка!!».

После того, как Даша увеличила губы, она часто получает дерзкие и неуместные замечания других людей по поводу своего внешнего вида. Одни критикуют ее фигуру, другие зацикливаются на сделанных губах и осуждают неестественную форму.

Ульянова же предпочитает делать то, что нравится и не скрывает этого, подмечая: выбор быть такой - это прежде всего именно ее выбор.

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