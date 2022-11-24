Совсем недавно, артистка Светлана Тарабарова сообщила, что беременна и ждет третьяего ребенка, потому забот и счастья в их семье прибавится.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Светлана Тарабарова - дважды мама, так что все будни в ее семье - это не только работа над новыми песнями, но еще и забота о детях. Совсем недавно, артистка сообщила, что беременна и ждет третьяего ребенка, потому забот и счастья в их семье прибавится.

Несколько часов назада Тарабарова опубликовала в сети атмосферное фото, где показала, как прогулялась з сыном по усыпанным снегом улицам.

Светлана Тарабарова надела белую объемную куртку и такого же цвета шапку. Яркой деталью ее образа стал шарфик насыщенного зеленого цвета. Знаменитость пошла на прогулку вместе с сынишкой Иваном, которого одела потеплее, чтобы мальчик не замерз.

В какой-то момент певица предложила мвльчику сделать снимок на памьять. Иван дал свое согласие, крепко обнял маму и улыбнулся, смотря в объектив камеры.

"Счастье в простых вещах", – подписала снимок Светлана Тарабарова.

Фанаты остались в восторге от такого фото, они поспешили засыпать семью комплиментами: "Прекрасная мама Светлана. Красивые малыши. Счастья вам", "Как красиво удачи вам в жизни", "Красапеты, супер", "Счастье видеть тебя такой яркой и красивой".

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.



