Как сообщает Politeka.net, возобновилось производство сериала "Скажені сусіди-2", где принял участие почти полный каст предыдущих историй. Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов поделился в Instagram-stories с поклонниками несколькими снимками со съемок, на фото он показался с густыми усами и длинными волосами.

Решение о продолжении производства сериала было принято в начале лета, а съемки начались в первые дни октября. Как подчеркнул актер сериала Юрий Горбунов, сейчас для каста и зрителей самое главное, что процесс запущен, потому что "когда борьба за нашу Победу продолжается, мы реанимируем индустрию".

Юрий Горбунов появился перед подписчиками в длинном пальто, рубашке и темных штанах на фоне гостиной. На его лице виднелись густые усы, которые обычно знаменитость не носит. Кроме того, у актера виднелись длинные локоны, которые спадали к плечам. Вышло необычно и странно непривычно.

Стоит отметить, что первый сезон "Сусідів" планировался к выходу в марте 2022, однако из-за полномасштабного вторжения россии премьера была перенесена. Заодно отмечается, что оба сезона покажут в эфире телеканала "1+1" и на платформе "Киевстар ТВ".

Напомним, Горбунов напомнил о герое, который прошел плен.

Как сообщала Politeka, Горбунов признался, как развлекается с семьей, пока в доме нет света.

Также Politeka писала, Горбунов предался воспоминаниям и показал довоенное фото с Kalush.