Как сообщает Politeka.net, телеведущий Григорий Решетник не такой активный в соцсетях, как его жена Кристина. Впрочем он делиться не только кадрами во время съемок "Холостяка", но и постит кадры со своими тремя сыновьями и женой. Несколько часов назад он решил ответить на вопросы пользователей сети и поделиться личным в своих Instagram-Stories.

В частности, Григорий Решетник признался, что мечтал стать телеведущим еще с седьмого класа, потому много над собой работал и ходил на курсы, чтобы получить новые знания. Когда перед ним предстал выбор, куда же поступать, Григорий не колебался и выбрал "Институт кино и телевидения". Его он закончил с красным дипломом. Более того, оказалось, что теперь Решетник не только один из самых узнаваемых телеведущих, он еще и преподает в университете, где сам учился.

"Хочу сейчас отбросить скромность и заявить, что я всего добился чесно и добросовестным трудом", - добавил Григорий Решетник.

Кроме того, Григорий Решетник признался, что ему пришлось выучить украинский язык, когда он только переехал в Киев. Оказалось, знаменитость вырос в российскоязычной семье и даже школу заканчивал российскоязычную.

"20 лет назад, когда я переехал в Киев, я поставил себе задачу - выучить украинский язык. Это не сложно, ведь украинский язык не зря считается, одним из самых благозвучных", - отметил он.

Напомним, что жена Решетника похвасталась зимним образом на все случаи жизни.

Как сообщала Politeka, Решетник из "Холостяка" покорил украинок домашними кадрами с сыновьями.

Также Politeka писала, что Решетник из "Холостяка" показал, как с детьми встречали первый снег, видео.