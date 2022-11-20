Улюбленець публіки, ведучий багатьох телепередач Григорій Решетник, який був ведучим шоу "Холостячка" та "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав чарівне відео з дружиною та дітьми, на якому показав, як коні зустрічали перший сніг.

Як видно, вся родина у зборі, вони вийшли у двір будинку і почали грати зі снігом. Для таких зимових розваг, нарядилися вони відповідно – у куртках, шапках та рукавичках. Судячи з кадрів, Григорій та його дружина Христина радіють першому снігу не менше, ніж діти.

У підписі до публікації Решетник написав: "Перший сніг. Радість у дітей. Нехай посмішки малюків зігрівають нас, дорослих, цієї зими. Але треба пам'ятати та допомагати тим, кому взимку особливо потрібне наше тепло та підтримка – нашим військовим. Наш сімейний Фонд "Reshetnik Family" продовжує збір для ЗСУ. Посилання в шапках профілю. Приєднуйтесь".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого: "Не всі зрозуміють цього простого, щоденного щастя. Щастя, що ми живі, що ми можемо відчувати позитивні емоції і бути поряд зі своєю сім'єю." Григорію, ви дуже позитивні. Я бажаю Вашій родині щастя!", "Клас. Дай Бог подібних моментів кожній родині", "Саша спить і нічого не бачить", "Красива, весела, щаслива сім'я", "Казка", "Не віриться, що незабаром новий рік. Такий важкий рік морально", "А у нас у Харкові вже й розтанув".

Нагадаємо, "Як це чарівно": Квіткова з "Холостяка" показала, як насолоджується першим снігом, відео.

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