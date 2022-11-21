Улюбленець публіки, ведучий багатьох телепередач Григорій Решетник, продовжує вести проекти "Холостяк і Холостячка". Також встигає у вихідні артист провести час зі своїми дітьми.
Нещодавно Григорій показав в Інстаграм, як проводить час із трьома маленькими дітьми, яких виховує разом із дружиною Крістіною. Він також показав, що любить демонструвати хлопцям кадри зі зйомок відомих українських шоу.
"Коли тато ведучий 😄 #reshetnikboys" - пише Решетник під кадрами.
У мережі з гумором підтримали: Це вже взагалі 😂😂😂; Маленькі козаки супер 🔥; Хороші хлопці 😍це ваш скарб, насправді🔥❤️; Сім'я ❤️ найдорожче 🙌; Маленькі козачки 😍; Які всі добрі».
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До цього знаменитість показав чарівне відео з дружиною та дітьми, на якому показав, які коні зустрічали перший сніг.
Як видно, вся родина у зборі, вони вийшли у двір будинку і почали грати зі снігом. Для таких зимових розваг, нарядилися вони відповідно – у куртках, шапках та рукавичках. Судячи з кадрів, Григорій та його дружина Христина радіють першому снігу не менше, ніж діти.
Нагадаємо, "Як це чарівно": Квіткова з "Холостяка" показала, як насолоджується першим снігом, відео.
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