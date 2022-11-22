Христина Решетник - з тих батьків, які не знімають на місці і вже точно не забувають добре виглядати навіть за постійної втоми, яка знайома всім мамам.

Як повідомляє Politeka.net, українська зима часом змушує одягати на себе все, що потрапить під руку. Але виявляється, можна навіть при цьому мати модний вигляд. Це довела дружина телеведучого Григорія Решетника, яка приміряла кілька модних зимових образів. Кадрами Христина Решетник поділилася на своїй сторінці в Instagram .

Христина Решетник демонструє стильний лук, який можна повторити, якщо збираєтесь на прогулянку зі своїми малюками. Стильний широкий пуховик-куртка світлого відтінку з широким коміром, толстовка в тон та зручні чоботи на плоскій підошві: і красиво, і зручно. А ще можна насолоджуватися довгоочікуваним снігом і не переживати, що замерзнеш.

Крім того, дружина телеведучого Григорія Решетника приміряла таку саму курточку лише у темному відтінку, під низ вона одягла спортивний костюм та шапочку.

"Морально складно - зупинись. Одягни ти біле, посміхнись. І на душі тепліше стане. І навіть сніг увесь розтане", - підписала кадри Христина Решетник.

У коментарях багато хто хотів дізнатися про ціну її вбрання, а також не забували написати компліменти, написавши настільки вона життєрадісна та промениста.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

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