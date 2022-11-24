Популярная модель, чье имя уже известно на весь мир, Эмили Ратаковски каждый день показывает смелые образы. В маленьких купальниках, открытых платьях и крошечных костюмах девушка с легкостью демонстрирует фигуру.
Открытые и довольно экзотичные фотосессии даже стали якобы причиной ее развода с мужем. Она узнала, что мужчина начал ей активно изменять и осуждал из-за ее любви к демонстрации тела без одежды.
Эмили не стала комментировать такие заявления и развелась с мужчиной, оставшись вместе с сыном.
В сети продолжают позитивно реагировать на ее модные образы, подмечая удивительную стройность: "Девочкам на заметку" - пишет один из поклонников.
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Также Эмили удалось предстать сразу в нескольких нарядах и с довольно ярким макияжем, поэтому многие обратили внимание именно на это.
«Первый выпуск моего подкаста High Low с Emrata уже здесь!» - написала Эмили и поделилась радостной новостью с преображением.
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