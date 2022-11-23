Известная Инстаграм-модель, дизайнер и участница реалити-шоу Ким Кардашьян в свои 42 года может похвастаться довольно привлекательной внешностью. Она едва ли не каждый месяц меняет прическу, удивляя преображениями.

С недавних пор Ким блистает с длинными белыми волосами, максимально светлого тона. Седой оттенок, впрочем, преобразил Кардашьян.

«В течение ограниченного времени некоторые из наших самых продаваемых коллекций будут продаваться со скидкой. Не упустите свой шанс запастись любимыми вещами!» - напомнила Ким о своих дизайнерских нарядах.

В сети отреагировали: «Почему ты не говоришь о рекламе Balenciaga, а?; Кэндис упрекнула тебя в том, что ты плохо себя чувствуешь с баленсиагой; Ты будешь делать вид, что ничего не произошло?; Говори, Ким, ты знаешь, что нужно делать».

Также Ким решила похвастаться внушительными ногтями кислотного оттенка и довольно смелым нарядом с открытым декольте. Именно большие ногти привлекли внимание фанатов. Сначала Кардашьян показала новенький образ, а затем на кадре показала, что у нее на самом деле нет такого маникюра, это лишь прессы.

Напомним, "Впереди много добрых дел": Ребрик честно рассказала о работе в новой для нее сфере, видео.

Как сообщала Politeka, "Вам очень идет": Квиткова из "Холостяка" выгуляла стильный аутфит в любимом цвете.

Также Politeka писала, что "Это кульминация": Лобода с украинским флагом в руках рассказала, как заканчивает свои концерты.