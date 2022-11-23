В комментариях пользователи сети писали комплименты для Кристины Горняк, давали ей советы и отмечали, что она их вдохновляет.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк после слухов о разводе с супругом решила развеяться от грустных мыслей и снова укатила в Европу. В частности, девушка решила зимовать в Вене. Несколько часов назад, Кристина опубликовала в Инстаграм новый снимок с подписью, которая словно намекает - пара действительно развелась.

В частности, Кристина Горняк написала: "Просто даю себе время отдохнуть. позволяю себе это, потому что я у себя одна".

На снимке нотариус взобралась на перила у старых европейских домиков. Она подставила лицо лучам солнца и зажмурилась, мягко улыбаясь. На ней джинсы-палаццо, белый джемпер и замшевые ботинки на каблуке. Талию она подчеркнула ремешком, а также взяла с собой солнцезащитные очки.

В комментариях пользователи сети писали комплименты для Кристины Горняк, давали ей советы и отмечали, что она их вдохновляет: "Да ,это помогает после развода. Но эффективней окунутся в другие отношения и так чтоб влюбится. Проверено!", "И такой девиз должен быть у каждой женщины на всю жизнь", "Вы, вдохновляете".

Стоит отметить, что в конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать и не подтверждали.

Ранее Владимир Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Напомним, что жена Остапчука внезапно заговорила о знакомстве с мужчинами.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука решила развеяться от грустных мыслей и поспешила на долгожданную встречу.

Также Politeka писала, что жена Остапчука после слухов о разводе заговорила о деньгах и втором мужчине.