На фото, опубликованном в Instagram, Хлывнюк написал следующие слова:

«Террор ваш противный нас только больше сплотит. Мы подготовим еще больше профессионалов и всего необходимого для победы”.

Украинцы и жители других стран поддержали Хлывнюка в комментариях к посту: "Спасибо и гордимся".

Напомним, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк служит в батальоне "София".

В середине июля он создал свой благотворительный фонд для "крыльев и глаз нашей защиты". Артист сообщил, что фонд будет работать не только над гуманитарными миссиями, но и будет покупать беспилотники для разведывательных операций.

Таким образом, музыканты успевают и защищать Украину от оккупантов с оружием в руках, и бороться на культурном фронте и заниматься волонтерской деятельностью.

"С нами рядом живет безумный, взбешенный сосед. Идти на его землю никто не собирается. Просто отвалите от нас, отстаньте от нас. Но, как видите, от нас отстать не хотят, и поэтому нам придется всегда быть вооруженными...", – рассказывал Хлывнюк о своем отношении к войне в одном из интервью.

Напомним, что лидер "Бумбокс" Хливнюк показал, как его сменила война.

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хливнюк поразил украинцев в самое сердце после заявлений о штрафах.

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хливнюк поразил украинок в военной форме.