Популярная американская телезвезда, одна из самых затребованных и дорогостоящих топ-моделей Кендалл Дженнер, которая является представительницей семьи Кардашьян-Дженнер, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила новый пост, в котором показала пейзажные фото, а также свое селфи.

Так, на новой фотографии Кендалл запечатлела в комнате с деревянной отделкой. Перед камерой она появилась в темном наряде – непрозрачных колготках и теплом свитере, этот наряд только подчеркнул стройную фигуру и длинные тонкие ноги модели. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Дженнер ничего не написала, оставила лишь эмодзи-сердечко. Зато поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Ноги огонь", "Одержим твоими ногами!", "Когда я увидел эту фотографию, я прошептал себе "какого хрена", "Каково это быть буквально такой красивой?", "Я думаю, что ее тотемным животным был бы черный лебедь", "Какой милый черный фламинго", "Стройная женщина", "Потрясающая", "Высокая и красивая!".

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