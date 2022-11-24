Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая с начала войны остается в Киеве и принимает участие в благотворительных мероприятиях и волонтерских инициативах, часто делится со своей аудиторией новостями и публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала, как готовит ужин без воды и света.

На кадрах можно увидеть, как Ольга и ее муж-актер Виталий Борисюк стоят в темной комнате и при свете фонарика и свечи готовят супчик с фрикадельками. Для этого они используют специальный газовый баллон, и в общем-то неплохо справляются. В ролике Ольга рассказала, что они готовят и призвала украинцев не падать духом.

В подписи к публикации Сумская написала: "Страшный день. Соболезнования семьям погибших украинцев в Вышгороде и Вольнянске. Взрывы слышали все киевляне. Это сплошной кошмар. После сегодняшнего обстрела Киева и области поняла, что стоит все же запастись самым необходимым. Скажем такие баллончики с газом, чтобы приготовить суп, которого хватит на пару дней. Мы пока без света и воды. Что у вас, пишите? Кто чем запасается на зиму? Не хочется паниковать, но дельные советы я бы почитала и приняла во внимание!".

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