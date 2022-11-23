Как сообщает Politeka.net, 23 ноября россия в очередной раз выпустила по Украине десятки ракет, нацеленных на объекты критической инфраструктуры и гражданские дома. По меньшей мере 6 жертв, 36 пострадавших. Жена телеведущего Григория Решетника обратилась к украинцам в Instagram-Stories после того, как семья вышла из укрытия.



Так, Кристина Решетник отметила, что ракетными ударами - россия лишь подтвердила, что является терорристической страной. При этом жена телеведущего поделилась, что почувствовала после того, как начались обстрелы. Собственные чувства удивили даже ее саму.

"Изнуряют все эти обстрелы, этого они и добиваются! Но нужно держаться нам всем! А еще скажу такое – вижу ракету, слышу взрывы, но на душе спокойно. Не знаю, то ли я устала бояться, то ли пофигизм уже такой выработался на психологическом уровне. Словом, друзья мои, держимся", - обратилась Кристина Решетник к украинцам.

Стоит отметить, что украинская ПВО 23 ноября сумела сбить все беспилотники и 51 вражескую ракету. Впрочем, были попадания в жилой дом и критическую инфраструктуру, из-за чего украинцам в очередной раз пришлось сидеть без света. Более того, от вражеского обстрела была обесточена соседняя Молдова.

Напомним, что жена Решетника похвасталась зимним образом на все случаи жизни.

Как сообщала Politeka, Решетник из "Холостяка" покорил украинок домашними кадрами с сыновьями.

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